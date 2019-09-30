صور جديدة تكشف جرأة طلة ياسمين رئيس في مهرجان الجونة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ياسمين رئيس جمهورها في صور جديدة لها من طلتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، والذي انتهت فعالياته مؤخرا.

ياسمين نشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت في واحدة من الصور بفستانها الذهبي عاري الظهر تماما، كما كشفت الصور أن الفستان شفاف جدا.

صور ياسمين من داخل المهرجان لم تكشف عن تفاصيل الفستان كاملة، ولكن الصور التي نشرتها عبر حسابها الخاص، سببت في حالة جدل بين الجمهور الذي اعتبر طلتها جريئة جدا.

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم داليا البحيرى، وبسمة، وريم مصطفى، وإيمان العاصى، والمخرج مروان حامد، والإعلامى خيرى رمضان، والسيناريست تامر حبيب، سارة عبد الرحمن.

كما حضر كل من المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، خالد الصاوى، طارق الإبيارى، خيرى بشارة، انتشال التميمى، المخرج أمير رمسيس، هبة السيسى، شادى ألفونس، وغيرهم.

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