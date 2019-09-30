نسرين طافش: الوسط الفني أصبح مليئا بالشوارعية والسوقية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة السورية نسرين طافش، لانتقادات حادة وهجوم من قبل عدد من النجوم، واتهمها البعض منهن بأنها خطافة رجال.

نسرين طافش، قالت خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، في تصريحاتها لبرنامج the insider بالعربي، والمذاع عبر تلفزيون دبي: “عم نلاقي تخبيصات كتير في السوشيال ميديا والبرامج، وصار عندنا هوس التراند، أطلع اشتم أو سب زميلك وأعمل بلبلة، وهيدا الشي ما كان موجود في زمن الكبار”.

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واضافت: “أكيد كان في بيناتهن مشاكل بس ما كانت الوقاحة توصل أنه يطلعوا يكشفوا عقدهم النفسية على العلن، ما كان فيه هيدل النوع من الشوارعية والسوقية بالحكي”.

وتابعت: “بتمنى يجي اليوم اللي فعلا نفرح بنجاح بعض ونحب بعض ولما نشوف إنسان سعيد وناجح نتركه بحاله”.

كما تحدثت أيضاً عن دعم الفنانة أمل عرفة لها، مؤكدة أنها لا تتكلم إلا كلمة الحق وبأنها تدعمها من بداية مسيرتها الفنية، وذلك بعدما قامت الأخيرة بدعمها والدفاع عنها في وجه حملة التشويه التي انطلقت بحقها من قبل بعض زملائها.