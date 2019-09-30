ابنة فيفي عبده ترد على مُتابع تطاول عليها.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية عزة مجاهد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة حديثة لها.
عزة مجاهد، علقت على الصورة قائلة: “أحلى صباح ده ولا ايه..وحشتوني جدا” .
وتلقت عزة مجاهد تعليق صادم على الصورة جاء فيه: “يلا يا اللي أمك رقاصة”، لترد عليه قائلة: “وبفتخر بيها.. ربنا يخليهالي”.
كما نشرت صورة لها برفقة والدتها، وعلقت على الصورة قائلة: “أمي ربنا يخليكي لينا ويديكي الصحة وطول العمر”.
يذكر أن عزة مجاهد، شاركت في عدد من الأعمال الفنية وكان أخرها مسلسل “مملكة الغجر”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.
من ناحية أخرى كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، عن صورة شقيقتها للمرة الأولى وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، وكشفت من خلال الصورة عن تعرض شقيقتها لأزمة صحية وطالبت متابعيها بالدعاء لها.
الفنانة المصرية كانت قد ردت على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب فيديو السباب الذي وجهته للداعين للمظاهرات في مصر خلال الفترة الأخيرة مؤكدة على وطنيتها وأن كلامها من دافع حبها لمصر.
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