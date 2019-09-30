سمية الألفي في زيارة عائلية لنجلها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي جمهوره في صورة جديدة له مع والدته الفنانة سمية الألفي من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

الفيشاوي علق على الصورة التي نشرها، وكتب: «شكرا لزيارتك عزيزتي ماما»، وظهر الفيشاوي الصغير وهو يشاهد الصور العائلة برفقة والدته.

الجمهور عبر عن إعجابه الشديد بالصورة التي نشرها الفيشاوي الصغير، كما عبر عن قلقه على الفنانة سمية الألفي بسبب التغير الذي حدث في شكلها.

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الفنان أحمد الفيشاوي حضر مؤخرا حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي برفقة زوجته، والتي ظهرت بطلة لافتة على السجادة الحمراء.

حفل ختام مهرجان الجونة حضره عدد كبير من نجوم الفن ومنهم يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، بشرى، نجلاء بدر، ياسمين رئيس، وغيرهم.

أحمد الفيشاوي تعاقد مؤخرا على بطولة فيلم «عقدة الخواجة»، والذي شارك في بطولته أحمد داوود، وهيفاء وهبي.

كما حقق الفيشاوي نجاحا كبيرا بعد عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق 2»، مع أحمد عز، وعمرو يوسف.