مصطفى قمر يهنئ نجله بعيد ميلاده ويمنحه هذا اللقب.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
احتفل الفنان المصري مصطفى قمر بعيد ميلاد نجله تيام، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».
مصطفى نشر صورة له مع ابنه، وكتب معلقا: «كل سنة وانت طيب ياتيمووووو ياحبيبي يابهجة حياتي يانجم المستقبل اللي باذن الله حيكسر الدنيا نجاح كل سنة وانت اجمل وأحن ابن في الدنيا بحبك».
جمهور الفنان المصري هنأه من خلال عدد كبير من التعليقات بمناسبة عيد ميلاد نجله، ولاحظ الفانز الشبه الكبير بينهما.
تيام مصطفى قمر ممثل مصري شارك في عدد من الأعمال ومنها: «طاقة نور، أهو دا اللي صار»، ويستعد لمشاركة والده الجزء الثاني من مسلسل «حريم كريم».
يذكر أن الفنان المصري مصطفى قمر كان قد انفصل عن زوجته الأولى وأم ابنيه إياد وتيام منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد نشوب خلافات بينهما لم يتمكنا من حلها، إلا أنهما اتفقا على علاقة المودة والاحترام بينهما من أجل نجليهما.
ثم تزوج الفنان المصري من زوجته الحالية السيدة غادة رزق، وحضر قمر مؤخرا مع زوجته الثانية العرض الخاص لفيلم “يوم العرض”، وذلك في أول ظهور لها.
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