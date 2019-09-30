ما سر علاقة دينا الشربيني بطليقة حبيبها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية دينا الشربيني، عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بالفنانة شيرين رضا، خاصة بعد ظهورهما معا أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة.

دينا الشربيني، قالت، إنها تربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة شيرين رضا، وأنها تحبها جدًا.

وأضافت خلال لقائها في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر تلفزيون دبي: “أغنية يوم تلات لعمرو دياب، فظيعة ومن الأغاني اللي بحبها جدًا، وأنا أول من أرسل الكوميكس عليها لشيرين رضا، لأن الناس بتعمل حاجات حلوة جدًا”.

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وعن أغنية “تحيرك”، قالت: “كلماتها فظيعة والكلام تحسيه قريب أوي”، ورفضت التعليق على أن تكون هي المقصودة بالأغنية.

يذكر أن دينا الشربيني، شاركت في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، وأطلت خلال الحفل بفستان قصير ضيق كشف عن نحافتها الشديدة.

وداعيا دينا الشربيني المصورين، خلال التقاطها صور تذكارية على السجادة الحمراء، قائلة: “أوتوا تبهدلوني زي السنة اللي فاتت”.

وكانت دينا الشربيني، قد تعرضت لانتقادات حادة خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.