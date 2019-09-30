بشرى تدافع عن رانيا يوسف: «لبسها كويس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لانتقادات حادة بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.

الفنانة بشرى، ردت على الانتقادات التي وجهت للفنانة رانيا يوسف، وقالت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “أنا شايفة رانيا يوسف من بداية المهرجان لبسها كويس زي ما باقي الخلق بتلبس أنا مش عارفة هما ليه حاطينها في دماغهم كدا”.

وأضافت: “خلاص يا جماعة حصلت مرة وعدت هانفضل عايشين في الماضي”.

Advertisements

كما ردت على انتقادات بعض إطلالات الفنانات في المهرجان قائلة: ”لو عايزين تقولوا على نفسكم دوليين وعالميين هي المهرجانات هكذا يكون شكلها، ومن يقول عكس ذلك، فله أفكار أخرى وله مطلق الحرية في قناعاته وحريته الشخصية ولكن لا يفرضها عليّ”.

وكانت رانيا يوسف، قد تعرضت لانتقادات حادة بسبب فستانها الذي ظهرت به في حفل افتتاح المهرجان بسبب فتحة صدره، وهو ما وصفه البعض بالغير لائق.

يذكر أن حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، كان يوم الجمعة الماضي، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.