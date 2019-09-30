حفيدة النجم حمدي غيث الفنانة ياسمين تروي تفاصيل تجربتها مع السرطان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعادت الفنانة المصرية ياسمين غيث، حفيدة الفنان الراحل حمدي غيث، تفاصيل إصابتها بالسرطان وسقوط شعرها نتيجة حضوعها للعلاج الكيماوي.

ياسمين غيث، قالت خلال لقائها في برنامج “دنيانا”، والمذاع عبر فضائية “بي بي سي”، عربي، إن الرجل او المرأة عامة يكون غير متقلبين لشكلهم بدون شعر، وأنها خلال تصويرها مشاهد مسلسل “حلاوة روح”، كانت بالفعل تتلقى العلاج الكيماوي والذي أدى إلى سقوط شعرها كاملًا.

وأضافت، أنها خلال تلك الفترة طلب منها أن تظهر بدون الباروكة، مؤكدة أن ذلك كام صعبًا في البداية ولكنها تخطت الأمر بأنها لابد أن تكون مثالًا قوي لغيرها، وبالفعل ظهرت بدونها وظهرت كذلك بالباروكة، والاسكارف.

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يذكر أن ياسمين غيث، حفيدة الفنان حمدي غيث، ظهرت من خلال مسلسل «حلاوة الدنيا» كأول دور لها في حياتها الفنية.

حفيدة الفنان حمدي غيث جسدت شخصية مريضة بالسرطان، حيث كانت في الواقع مريضة، وكانت وقتها مازالت تتلقى العلاج، وقالت إنها استعدت للشخصية بسهولة كبيرة.

ياسمين قالت إنها كانت على طبيعتها أثناء التصوير وجسدت كل المواقف والمخاوف التي مرت بها في الواقع، مشيرة إلى أنها مازالت تتلقى العلاج، وأنها وضعت باروكة لأن شعرها سقط من الكيماوي.

يُذكر أن حمدي غيث شارك في عدد من الأعمال ومنها: «الرسالة، بنت الليا، الناصر صلاح الدين، صراع العشاق، الحكم آخر الجلسة».