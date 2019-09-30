إصابة كريم فهمي أثناء التصوير. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري كريم فهمي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة حديثه له بعد تعرضه للإصابة.

كريم فهمي، ظهر في الصورة وهو يضع دعامة طبية على يده وعلق عليها قائلا: “إصابة ديدو”، وتعرض للإصابة خلال تصوير الفيلم.

كريم فهمي، يؤدي خلال الفيلم شخصية عقلة الإصبع، ومن المتوقع أن تبعده الإصابة عن تصوير الفيلم لعدة أيام حتى يتعافى كريم منها، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيه الذين تمنوا له السلامة.

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وكان كريم فهمي، قد واجه اتهامات كثيرة بأنه يقدم من خلال هذا الفيلم نفس فكرة فيلم كينج سايز والذي يجسد من خلاله محمد هنيدي شخصية عقلة الإصبع أيضًا، إلا أنه أوضح أن هذه الشخصية من الممكن تقديمها بأكثر من عمل فني من خلال أحداث مختلفة.

ومن المقرر عرض فيلم “ديدو” نهاية العام الحالي، ويخوض به كريم فهمي تجربة الكوميديا لأول مرة في مشواره الفني.

وتشابهت فكرة الفيلم، مع فكرة فيلم الفنان محمد هنيدي، والذي كان مقررا أن يقوم بتصويره الأمر الذي دفع هنيدي لتغير فكرة الفيلم.