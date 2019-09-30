أحمد السقا في لقطة قديمة من زفافه مع محمد هنيدي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أكد الفنان المصري أحمد السقا على قيمة الأصدقاء الحقيقيين في الحياة، ووصفهم بأنهم السند الحقيقي.

السقا نشر صورة قديمة من حفل زفافه عام 1999، وظهر معه في الصورة الفنان محمد هنيدي وزوجته، وكتب معلقا عبر حسابه على موقع «أنستجرام»: «حافظ دائما على أصدقائك الحقيقيين دائما ستجدهم السند بعد الله عز وجل».

الفنان المصري نشر صورة أخرى حديثة مع هنيدي وزوجته، والتي رمزت إلى أن صداقتهما مر عليها أكثر من 20 عاما.

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الصورة التي نشرها السقا حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، وتمنى لهما الفانز أن تدوم صداقتهما.

هنيدي حاز مؤخرا على جائزة الإبداع من مهرجان الجونة، وسلمه الجائزة الفنان أحمد السقا.

محمد هنيدي، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام: “السقا جيه مخصوص وحبس نفسه ٤٨ ساعة عشان ماحدش يعرف إنه هنا و يفاجئني في مهرجان الجونة إنه هو اللي هيسلمني التكريم».

وأصاف: “طبعا انا كنت عارف من أول يوم وعملت نفسي متفاجئ وتقريبا الجونة كلها كانت عارفه ودي كانت مفاجأتي للسقا .. مافيش شكر بين الإخوات.. وفرحتك باخوك اللي شوفتها في عنيك أكبر من أي حاجة .. زي ما وقفنا في ضهر بعض ف الافلام هنفضل واقفين في ضهر بعض لاخر يوم في عمرنا .. بحبك يا سقا».

السقا تزوج عام 1999 من أم أولاده مها الصغير، والتي ظهر معها مؤخرا في مهرجان الجونة بعد شائعات كثيرة عن انفصالهما.