وفاة نجم برنامج «فنان العرب» محمد الخامس زغدي.. وكاميرا المراقبة تكشف ما حدث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان الجزائري الشاب محمد الخامس زغدي، نجم برنامج المواهب “فنان العرب”، أمام منزله في ولاية وادي سوف جنوب شرقي الجزائر، عن عمر يناهز 26 عاما.

وبحسب عدد من التقارير الصحفية، أن الفنان الجزائري وجد ميتا أمام بيته في حي الرمال عاصمة الولاية الجزائرية وادي سوف.

حيث تم اكتشاف جثة الفنان أمام باب المنزل أثناء خروج والده لصلاة الفجر، حيث حاول زغدي تسلق عمود كهربائي من أجل القفز لمنزله، بسبب ضياع مفتاح المنزل لفتح المستودع لركن سيارته، فسقط منه لبتوفى إثر تلك السقطة القوية.

كاميرا المراقبة الخاصة بجيران الفنان الراحل، رصدت حادثة سقوطه خلال تسلقه عمود كهربائي ملاصق لمنزله.

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الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “لا حول و لا قوة الا بالله .. الله اكبر .. لحد الآن لا أستطيع أن أستوعب هذه الفاجعة !!! محمد الخامس في ذمة الله”.

كنزة أضافت: “العبارات تخونني في مثل هذه المواقف و لكن لا يسعني إلا ان أقول الله يرحمك خويا و تلقى مكان احسن”.

والفنان الجزائري الراحل كان قد اشتهر عقب مشاركته في برنامجي “فنان العرب” و”ألحان وشباب 3”.