أرجون كابور لـ"العين الإخبارية": شاهيد كابور حرمني من "كبير سينج"

قال الممثل الهندي أرجون كابور إنه كان مرشحا لأداء دور البطولة في فيلم "كبير سينج" بدلا من شاهيد كابور، مؤكدا أن انشغاله بأعمال أخرى جعل المخرج سانديب ريدي فانجا يتعاقد مع شاهيد.

وأبدى أرجون، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إعجابه الشديد بكل تفاصيل فيلم "كبير سينج" الذي طرح في دور العرض الهندية ٢١ يونيو/ حزيران الماضي وحقق نجاحا وصل بإيراداته إلى ٣٧٢.٣٠ كرور هندي أي ما يعادل ٥٣ مليون دولار.

Advertisements





وعلق على نجاح الفيلم قائلا: "شاهدت الفيلم مرتين ووجدته مثاليا سواء من حيث أداء النجوم شاهيد وكيارا أدفاني أو حتى الأغاني والحبكة الدرامية.. بالفعل يستحق أن يكون أفضل أفلام ٢٠١٩ وفي بعض المشاهد لم أستطع منع نفسي من تخيل أنني كبير سينج".



وفيلم "كبير سينج" مصنف رومانسي اجتماعي تدور أحداثه حول شاب تغيرت حياته بعد قصة حب مع إحدى طالبات كلية الطب التي كان يعمل بها معيدا.