جميلة عوض لـ"العين الإخبارية": "نيو فيجن" جائزتي الدولية الأولى

فازت الممثلة المصرية جميلة عوض بجائزة أفضل ممثلة أفريقية-آسيوية عن دورها بفيلم "الضيف"، خلال مهرجان "نيو فيجن" السينمائي الدولي في هولندا.



وقالت جميلة لـ"العين الإخبارية" إنها سعيدة بالجائزة كونها الأولى دوليا لها، فضلا عن اختيارها أفضل ممثلة عن آسيا وأفريقيا معا، مشيرة إلى حصولها على 19 جائزة محلية بعضها عن دورها في مسلسل "تحت السيطرة"، وجائزة "دير جيست" كأفضل ممثلة صاعدة وغيرهما.





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وأضافت جميلة: "كنت مرهقة جدا مؤخرا لحضوري فعاليات مهرجان الجونة، ثم عودتي للقاهرة والسفر مباشرة إلى هولندا لتسلم الجائزة، قبل العودة مرة أخرى للعاصمة المصرية"، مشيرة إلى أن كل الإرهاق تلاشى بعد تسلم الجائزة.

أقيم العرض العالمي الأول لـ"الضيف" في مهرجان "تالين بلاك نايتس" السينمائي في إستونيا، وفاز بجائزة الجمهور، تلاه مشاركته بمهرجانات دولية عدة، منها مهرجان الفيلم العربي بروتردام، ومهرجان "منارات" للسينما المتوسطية في تونس، ونافس في المسابقة الرسمية لمهرجان "تطوان" لسينما البحر الأبيض المتوسط.

وتدور أحداث "الضيف" حول شاب يحل ضيفا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم.