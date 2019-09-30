مصرع الجزائري محمد زغدي نجم برنامج "فنان العرب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي الفنان الجزائري محمد الخامس زغدي مصرعه عن عمر 26 عاماً، بعد سقوطه من فوق أحد أعمدة الكهرباء بجوار منزله.

وأوضحت قناة "النهار" الجزائرية أن زغدي (26 سنة)، أحد نجوم برنامج "فنان العرب" لقي مصرعه، الإثنين، إذ عثر والده عليه جثة هامدة أمام المنزل في حي الرمال عاصمة الولاية الجزائرية أثناء خروجه لصلاة الفجر.

وذكرت أن الراحل تسلق عمودا كهربائيا للقفز داخل منزله بعد ضياع المفتاح لفتح المستودع وركن سيارته لكنه سقط وتوفي، نافية تعرضه للقتل وموضحة أن كاميرا الجيران رصدت الحادث.

ونقلت "النهار" عن الفنان محمد محبوب، صديق زغدي، نفيه كل الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل نجم "فنان العرب"، موضحا أنه سقط على رأسه عندما حاول القفز إلى داخل المنزل من فوق عمود كهربائي.

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شارك محمد الخامس زغدي في برنامج "فنان العرب" 2015، وحصل على إشادة كبيرة من لجنة التحكيم، على رأسهم الفنان الكبير محمد عبده، الذي وصفه بـ"مشروع فنان جاهز للانتقال لعالم النجومية".

كما شارك الشاب الجزائري في برنامج "ألحان وشباب 3".



