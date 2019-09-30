10 عروض في "أسبوع الأفلام الصينية" بدبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت في دبي الدورة الثانية من "أسبوع الأفلام الصينية" التي تنظمها مبادرة "هلا بالصين"، وتتضمن الفعاليات 10 عروض لأشهر الأفلام الصينية، حيث سيتاح للجمهور مشاهدتها في "روكسي سينما" بمنطقة سيتي ووك دبي، وتستمر الفعاليات حتى 5 أكتوبر/تشرين الأول.

وحضر حفل الافتتاح عدد من النجوم والمخرجين في عالم السينما الصينية والذين التقوا جمهورهم على السجادة الحمراء في هذا الحدث اللافت.

وفي حديث لـ"العين الإخبارية" قال الشيخ ماجد المعلا، رئيس مجلس إدارة "هلا بالصين": "المبادرة شهدت منذ انطلاقتها قبل عام زيادة في التعاون بين دبي والصين، فإلى جانب تحفيز الاستثمار في الصناعات الجديدة والناشئة، ركز التعاون بين الجانبين بشكل خاص على الارتقاء بالتبادل الثقافي إلى مستوى جديد، وهذا ما يؤكده تنظيم أسبوع الأفلام الصينية في دبي".