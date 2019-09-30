نانسي عجرم، أحلام، سعد لمجرد وغيرهم يتمنون الشفاء لملك المغرب

بعد انتشار خبر مرض ملك المغرب محمد السادس الذي أصيب حسب بيان رسمي للديوان الملكي بالتهاب فيروسي حاد بالرئتين.

تفاعل العديد من النجوم مع هذا الخبر عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منهم: سميرة سعيد، سعد لمجرد، نانسي عجرم، احلام، دنيا بطمة وغيرهم.

النجوم تمنوا الشفاء العاجل للملك محمد السادس، وكتبوا على حساباتهم على مواقع التواصل:

–احلام: “أسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يخفف عليكم آلامكم ويشفيكم شفاءً لايغادر سقما يارب العالمين يا صاحب الجلالة محمد السادس وان يتمم شفائكم عاجلاً غير آجلاً بإذن الله العظيم”.

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–نانسي عجرم: “من قلبي بتمنى الشفاء العاجل لجلالة الملك محمد السادس، الله يعطي الصحة والعافية ويحفظه للشعب المغربي والمغرب”.

–سميرة سعيد: “أدعو الله من كل قلبي ان يتم رداء الصحة والعافية لملكنا صاحب الجلالة محمد السادس.. وان يتم شفائه بإذن الله”.

–سعد لمجرد:”اللهم ازل الالم على سيدي . شفاك الله وعفاك يا سيدي واطال الله في عمرك وحفضك لنا من كل مرض أو ضرر”.

–دنيا بطمة: “الله يشافيه ويعافيه ويرعاه ويحفظه من كل شي امين الله يطول بعمر ملكنا الغالي دعواتكم له بالشفاء العاجل”.

–مغني الراب دون بيغ: ” اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ، أَذْهِب الْبَأسَ، واشْفِ، أَنْتَ الشَّافي لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَم”.