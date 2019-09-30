وزير الصناعة وائل أبو فاعور يستقبل المُنتج صادق الصبّاح‎

إجتمع وزير الصناعة وائل أبو فاعور مع رئيس مجلس إدارة شركة “صبّاح أخوان” للإنتاج السينمائيّ والدراميّ في لبنان صادق الصبّاح الذي عرض له أهميّة هذه الصناعة في لبنان وتطوّرها ووصولها إلى منصّات عالميّة، مُطالباً ببعض الدعم والتسهيلات لتطوير صناعة الدراما والسينما في لبنان وجذب الشركات العربيّة والدوليّة العاملة في هذا المجال للإستثمار أكثر في لبنان.

وهنّأ أبو فاعور الصبّاح على الإنتاجات اللبنانيّة الراقية والرفيعة المُستوى والتي يتمّ تصويرها في بلدات وقرى ومواقع تراثيّة وأثريّة لبنانيّة، الأمرالذي يضع لبنان على الخارطة العالميّة، واضعاً إمكانات وزارة الصناعة في تطوير هذه الصناعة بالتعاون مع الوزارات الأخرى ولا سيّما مع وزارات الثقافة والسياحة والإعلام.