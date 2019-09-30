خاص بالصور- نقابة الفنانين المحترفين في لبنان تجمع شمل نجومها

نظّمت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، برئاسة الممثل القدير جهاد الاطرش، حفلاً مميزًا في نادي “بلازا بالاس” في طبرجا، حضره عدد من أهم النجوم والممثلين اللبنانيين، بالاضافة الى شخصيات سياسية وأمنية وأهل الصحافة والإعلام.

أجواء الودّ والألفة بين النجوم سيطرت على الحفل، حيث كان الجميع سعيدًا بتلك المناسبة التي جمعت الفنانين والممثلين ببعضهم في لقاءات قلّ حدوثها نتيجة ضغوطات العمل ومتطلبات الفن والمشاغل التي تفرض نفسها على عدد من النجوم، حيث قد تقتصر اللقاءات بينهم على تصوير الاعمال والمسلسلات وغيرها، دون ان يكون هناك مناسبة سعيدة تجمعهم.

موقع “الخليج 365” حضر الحفل والتقى عدد من النجوم الذين عبّروا عن سعادتهم الكبيرة، لافتين الى أهمية اقامة هذا الحفل في ظل الاوضاع التي يمر بها الفن في لبنان والبلد بشكل عام، كما أن ريعه يعود لمساعدة الفنانين المحتاجين عندما يغلبهم المرض أو في أي وقت كانوا بحاجة للمساعدة.

نقيب الفنانين المحترفين في لبنان، الممثل جهاد الاطرش، قال في حديث لـ”الخليج 365”: “أصرّينا على إقامة هذا الحفل لأن في النقابة زملاء اصابهم المرض والعجز وتوقفوا عن العمل، ويجب علينا الوقوف الى جانبهم ومساعدتهم”، لافتًا الى ان صندوق النقابة لا يستطيع تقديم المساعدات المستمرة الا اذا تم دعمه.

وتابع الأطرش: “من هنا، اشكر كل من قصدناه من مؤسسات وبلديات وافراد ورجال اعمال، مثل السيد علي سيف الدين الذي زارنا في النقابة وتحدثنا عن وضع الفنان بشكل عام، فأصرّ على تقديم دعم كامل لاقامة هذا الحفل، كما ان الشيخ ياسر غرزالدين الذي كان في فنزويلا وعاد حديثا الى لبنان، عندما سمعني اتكلم عن وضع الفنان تأثّر وصمّم على دعمنا ومساعدتنا، كذلك المنتج مروان حداد الذي زارنا في النقابة اكثر من مرة وعرض المساعدة بأي شكل، لذا نتوجه بالشكر لكل هؤلاء وهذا يؤكد ان الفنان محبوب لدى الجميع، اذ يسهر مع الناس ويبكي ويضحك معهم ويضع البسمة على شفافهم، ومهما جارت الظروف يبقى الفنان في الطليعة وفي ذاكرة كل إنسان”.

من جهته، نائب رئيس النقابة الفنان طوني كيوان، أشار في حديثه لموقعنا الى ان هكذا لقاءات تجمع الفنانين وتعزّز الروح النقابية بينهم، لافتًا الى ان تنظيم الحفل هو لمصلحة الفنان خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والفنان على حد سواء، من مشاكل صحية وانتاجية وغيرها.

أما عن المساعدات، قال كيوان: “الفن هو صورة الوطن ونحن ابناء هذا البلد، وقد فتحنا باب التبرعات لكل الناس، وكل من يرغب بتقديم المساعدة للفنان نقابله بكل محبة وتقدير”، متوجها بالشكر لكل من ساهم في انجاح الحفل”.

امين الصندوق المايسترو لبنان خليل شدد على أنه من غير المسموح أن يكون في لبنان فنان بحاجة للمساعدة ولا تؤمَّن له، وهذا هو السبب الاساسي والرئيسي خلف اقامة هذا الحفل الذي يعود ريعه لدعم الصندوق، وبالتالي تكون النقابة قادرة على الوقوف الى جانب الفنانين عند الحاجة.

إلى ذلك، تابع خليل، “سعينا لأن نجمع النجوم والفنانين والممثلين ببعضهم ونتشارك سويا أجمل اللحظات، ونستمتع بأحلى الأصوات والمواهب الموجودة في الوسط الفني”، مشيرًا الى لفتة تكريمية قامت بها النقابة للفنانين اللبنانين العظماء الراحلين، حيث خصصت لهم مساحة عُرضت فيها صورهم وابرزهم مع حفظ الالقاب، ملحم بركات، زكي ناصيف، صباح، وديع الصافي، ابراهيم مرعشلي، سيمون اسمر وغيرهم..

في المقابل، امين الاعلام في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، ناصيف راضي، اشار في حديثه لـ”الخليج 365” الى ان الحفل هو اضاءة على النقابة بحضورها المميز من خلال الاعضاء المنتسبين اليها من مغنيين وممثلين وموسيقيين وشعراء وملحنين وغير ذلك، كما انه يهدف الى دعم صندوق النقابة عبر مساعدات مالية كي تكون النقابة قادرة على الوقوف الى جانب فنانيها، بانتظار ان نصل الى وقت تكون الدول قادرة على تأمين الحماية للفنان ليعيش باستقرار ويلتفت لفنّه من دون أن يعيش بقلق دائم ممّا يخبئه له المستقبل.

الى جانب مؤسسي وأعضاء النقابة، كان لموقع “الخليج 365” لقاءات مع نخبة من اهم الفنانين والنجوم الذين شاركوا في الحفل، وتركوا بصمة مميزة من خلال الفن الراقي الذي قدموه والاجواء الرائعة التي أضافوها، اذ أشعلوا الحفل بأغنياتهم وكان لوجودهم ميزة خاصة ومهمة، تدل على ان الفنان اللبناني ومهما صعبت الظروف، يقف الى جانب زملائه ويحاول ان يبقي الفن هو المسيطر على كل “السوداوية” التي تحيط بالبلد.

الممثل والفنان غسان صاليبا عبّر لموقعنا عن سعادته بالمشاركة في الحفل ولقاء عدد من زملائه في مجال الفن، متمنيا ان يتم تنظيم هكذا مناسبات أكثر من مرة خلال السنة.

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من هنا، اشار صاليبا الى انه من المتوقع ان يكون هناك ايضا عدد من اللقاءات بين النقابات الفنية، معتبرًا ان هذا امر مهم اذ انه يعبّر عن قوة النقابات، فتعاون نقابة الفنانين مع نقابة الممثلين يخدم الفنان والممثل والمنتج ويساهم بأن يكون هناك صناعة درامية قوية في لبنان، لأن الانتماء الى نقابة قوية تقوي الفنان.

من جهته، نجل الفنان غسان صليبا، الممثل وسام صاليبا، لفت الى اهمية هذا الحدث اذ يعطي الفنان أملاً بمستقبل أفضل وطمأنينة بأن هناك من يدعمه ويقف الى جانبه، كما أنه مناسبة للقاء الفنانين ببعضهم بعيدًا عن اجواء العمل والتصوير.

اما الممثل ميشال فأشار في حديث لموقعنا الى أهمية الحفل، خصوصًا أنه شخصياً ينتمي الى نقابة الممثلين وليس نقابة الفنانين المحترفين، لكنه اعتبر ان التواصل بين النقابتين امر مهم وضروري، لأنهما جسم واحد ويتشاركان نفس الهموم والتطلعات.

أما الشاعر والملحن فارس اسكندر، فقد لفت الى اهمية اصرار النقابة على اقامة الحفل في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، قائلا: “جَمعة الفنانين مهمة ومشرّفة، ونتمنى ان تأخذ الدولة بعين الاعتبار التعب والمجهود الذي تقدمه النقابة، لتعطيها بالتالي الحقوق التي يحتاجها الفنان اللبناني، فاهتمام الدولة بالفنان ضئيل، في حين ان الأخير يقدّم الكثير لبلده ويرفع اسمه عاليا في العالم.

الممثلة كاتيا كعدي عبّرت عن حبها الكبير للنقيب الممثل جهاد الاطرش، فهي تعتبره استاذًا كبيرًا في هذا المجال وقدوة وفخرًا للفنانين جميعًا، حيث اشارت الى انهما اجتمعا في أكثر من عمل تمثيلي.

أما عن الحفل فلفتت كعدي الى اهميته خصوصًا انه يجمع كل الفنانين والممثلين، ويشجع النقابة ويدعمها، لأنه من الضروري ان تكون النقابة قوية لتتمكن من الوقوف الى جانب الفنان.

الممثل جيسكار ابي نادر، حيّا عبر موقع “الخليج 365” نقيب الفنانين الممثل جهاد الاطرش على المبادرة المهمة التي قام بها حيث جمع نقابتي الفنانين والممثلين بحفل ضخم بحضور عدد من النجوم والممثلين والمغنيين، ضمن اجواء مميزة، لافتًا بالتالي الى الهدف السامي خلف هذا الحفل وهو دعم النقابة والفنان.

واضاف ابي نادر قائلا: “الممثل جهاد الاطرش يقوم بمجهود شخصي منذ استلامه رئاسة النقابة ولديه اصرار بانجاحها، حيث يقدّم الكثير للنقابة وللفنان، في وقت يجب ان يستريح ويلقى الاهتمام وليس العكس”، لافتا بالتالي الى الجهود التي يقوم بها أعضاء النقابة والمجلس بشكل عام.

من جهتها، الممثلة جويل داغر عبّرت عن سعادتها بالمشاركة في الحفل علما أنها المرة الاولى التي تشارك فيه بحفل من تنظيم النقابة، لافتة الى انها كانت تتمنى ان ترى عددا اكبر من النجوم الموجودين على الساحة لدعم النقابة، التي تقوم بهذه الخطوات لحماية الفنان ومساعدته. وعلى الهامش، اشارت داغر الى انها ليست منتسبة الى اي نقابة، لكنها اذا قررت الانتساب فحكمًا ستكون نقابة الفنانين المحترفين.

من جهته، النجم هشام الحاج سجّل عتبًا على زملائه الفنانين الذين غابوا عن المشاركة في حفل يدعم النقابة التي تُعتبر بيت الفنان وملجئه، مشددًا على ضرورة تواجد جميع الفنانين في هكذا حفل نظرًا لأهميته، فهناك عدد من الفنانين الكبار، قدّموا الكثير في هذا المجال، ووصلوا لوقت لو لم يكن هناك نقابة تقف الى جانبهم وتساعدهم لكان وضعهم محزن جدا، لذا فالمشاركة ودعم الحفل امر مهم وملحّ.

وفي الختام، وجّه الفنان هشام الحاج تحية لنقيب الفنانين جهاد الاطرش، فقال: “للاطرش تاريخ حافل بالانجازات والاعمال الفنية، كما انه الشخص المناسب في المكان المناسب ويتحمل مسؤولية كبيرة ويقدم الكثير للفن والفنانين، اذ يرهن نفسه خدمة للفنان اللبناني ككل، وهذه خطوة لا يقوم بها اي فنان”. وتابع: “نحن جيل الشباب قد نتقاعس في بعض الاوقات او ننشغل بأعمالنا، وقد نجد انه من الصعب ان نقدم تضحيات لغيرنا، فيما الفنان جهاد الاطرش لديه استعداد ان يساهم في اكمال مسيرة بدأها الكثيرون وتقديم تضحيات جمّة كي تستمر هذه النقابة وتبقى قادرة على الوقوف رغم كل المصاعب”.

خلال الحفل، تم الاحتفال بعيد الفنان محمد اسكندر الذي تلقى العديد من الامنيات الجميلة من زملائه.

وفي الختام تم منح دروعًا تقديرية لكل المؤسسات والأشخاص المنظمين والراعين لهذا الحدث.