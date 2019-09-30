انتقادات واسعة لـ"نجمة الشمال".. والسبب: البطل وبناته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار المسلسل التركي "نجمة الشمال" جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مع انطلاق حلقاته الأولى؛ إذ تفاعل الكثيرون مع العمل، مشيدين بأبطاله وقصته التي تمزج بين الكوميديا والرومانسية مع وجود عدد من الانتقادات أيضًا.

وشهدت الحلقة الثالثة التي تم عرضها اليوم الاثنين أحداثًا مثيرة؛ إذ قامت "يلديز" التي تجسدها أصليهان جونير بحرق سقف منزل طليقها "كوزاي" الذي يجسده إسماعيل دميرسي، لتشهد الحلقة استمرار العداوة بين العائلتين.

وكان "كوزاي" ترك زوجته ولجأ إلى منطقة البحر الأسود من أجل العيش مع بناته رغم عدم وجود أساسيات للحياة في هذه المنطقة؛ ما يجعله يحاول تشييد المنزل وتزويده بالإمكانيات المعيشية، إلا أنها لم تتركهم في حالهم، ويتطرق المسلسل للعديد من المشاكل والقضايا التي تحدث بعد الانفصال وتأثيرها على حياة الأطفال.

وشهدت الحلقة أيضًا مواجهة بين كوزاي ويلديز؛ إذ نفت فيه يلديز صلتها بالحريق رغم تأكيد عائلتها على أنها الفاعلة، وقد توعدها كوزاي بالانتقام منها.

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وعلقّ الجمهور أن مسلسل "نجمة الشمال" من أفضل المسلسلات التي يتابعونها حاليًا رغم توافق عرضه مع سلسلة مسلسلات أخرى، حيث جاءت تعليقاتهم: "مسلسل حلو، مسلسلي الحلو بيستاهل، آخر مسلسل توقعت أنه يعجبني هو مسلسل نجمة الشمال إخوات البطل وبناته أحلى شي في المسلسل كل واحدة أهبل من الثانية".

في المقابل، واجه المسلسل بعض الانتقادات بسبب السن الصغيرة للفنان إسماعيل دميرسي، وعدم مناسبة سن بناته مع سنه، وأنه لو كان البطل أكبر في العمر أو البنات أصغر في السن سيكون ملائمًا، كما انتقد آخرون ذوق الأتراك لاعتمادهم على نسب المشاهدة في تحديد أهمية المسلسل رغم أنه "مكرر وتافه" بحسب قولهم.