شقيق محمد الخامس يحسم سبب وفاته.. ويؤكد: رأينا التفاصيل على كاميرا المراقبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف عبد الجبار زغدي، شقيق الفنان الجزائري الراحل محمد الخامس زغدي، تفاصيل وفاة شقيقه المفاجئة التي فجعت الوسط الفني صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز الـ 26 عامًا.

وقال عبد الجبار زغدي، في تصريحات صحفية، إن شقيقه وصل إلى المنزل ولم يكن معه "مفتاح" فصعد على عمود كهربائي فاختل توازنه ثم سقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضح أن العائلة شاهدت تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة ابنهم عبر كاميرا المراقبة المنزوعة بالمنزل، نافيًا ما أثير حول وفاة شقيقه مقتولًا.

وحول آخر لقاء مع شقيقه، قال عبد الجبار زغدي، أنه كان يتجول معه بالأمس في السيارة ولم يتوقع ما حدث له.

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يذكر أن الضحية كانت أحد نجوم برنامج "فنان العرب" و"ألحان وشباب3"، وتألق في عدة مسابقات فنية. وأطل في برنامج "آراب أيدول" في العام 2013 ونال إعجاب لجنة التحكيم التي كانت مؤلفة حينها من الفنان اللبناني راغب علامة، الفنانة الإماراتية أحلام، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي.