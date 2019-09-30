متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف عبد الجبار زغدي، شقيق الفنان الجزائري الراحل محمد الخامس زغدي، تفاصيل وفاة شقيقه المفاجئة التي فجعت الوسط الفني صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز الـ 26 عامًا.
وقال عبد الجبار زغدي، في تصريحات صحفية، إن شقيقه وصل إلى المنزل ولم يكن معه "مفتاح" فصعد على عمود كهربائي فاختل توازنه ثم سقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة.
وأوضح أن العائلة شاهدت تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة ابنهم عبر كاميرا المراقبة المنزوعة بالمنزل، نافيًا ما أثير حول وفاة شقيقه مقتولًا.
وحول آخر لقاء مع شقيقه، قال عبد الجبار زغدي، أنه كان يتجول معه بالأمس في السيارة ولم يتوقع ما حدث له.
يذكر أن الضحية كانت أحد نجوم برنامج "فنان العرب" و"ألحان وشباب3"، وتألق في عدة مسابقات فنية. وأطل في برنامج "آراب أيدول" في العام 2013 ونال إعجاب لجنة التحكيم التي كانت مؤلفة حينها من الفنان اللبناني راغب علامة، الفنانة الإماراتية أحلام، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق محمد الخامس يحسم سبب وفاته.. ويؤكد: رأينا التفاصيل على كاميرا المراقبة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.