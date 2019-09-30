أبرار الكويتية تسخر من إليسا لكسب الجمهور السُعودي.. والسحر ينقلب على الساحر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سخرت الفنانة أبرار الكويتية من الفنانة إليسا عبر فيديو قامت بنشره ظهرت فيه وهي تقوم بتقليد الأخيرة بطريقة بشعة عن طريق فمها.
ويبدو أن أبرار قررت استغلال مشكلة إليسا الأخيرة مع تركي آل شيخ، محاولة كسب الجمهور السعودي عن طريق الاستهزاء بنجمة أخرى.
لكن السحر انقلب على الساحر، حيث لم يتقبل الجمهور الفيديو الذي نشرته أبرار؛ ما عرّضها هي لهجوم كبير من قبل الجمهور والذي قام بشتمها بالإضافة لوصفها بأبشع الأوصاف.
واعتبر البعض أن طريقة أبرار لكسب جماهيرية لدى الجمهور السعودي مرفوضة وغير مقبولة أبدًا، خاصة أنها قد تعدُّ نوعًا من انواع التنمر المرفوض بشكل قاطع.
ولم يصدر أي رد من الفنانة إليسا على هذه السخرية، فيما لم توضح أو تبرر الفنانة الكويتية ما فعلته أو حتى تتقدم باعتذار على الفيديو الذي نشرته.
يُشار إلى أن خلافًا وقع قبل أيام بين الفنانة اللبنانية إليسا وتركي آل شيخ، على إثر تعليق إحدى المعجبات على حفل الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في السعودية، مُطالبة باستضافة إليسا في موسم الرياض، وهو الأمر الذي لم تتقبله إليسا؛ ما أثار سوء تفاهم بينها وبين تركي آل شيخ.
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