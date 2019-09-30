هل أكّدت بيرين سات أنّها كانت إلى جانب الديجي ماجا في إحدى الصّور؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدت عدسات المصورين في تركيا الفنانة بيرين سات عند خروجها من أحد المطاعم، وظهرت سات بإطلالة كاجوال مُرتدية بنطلون جينز وجاكيتًا ملونًا، أسفله بلوزة بيضاء تكشف عن بطنها.

وبالرغم من إصرارها على الهروب من أسئلة الصحافيين إلا أنها استطاعت الحفاظ على ابتسامتها وبدت في غاية التألق وبروح معنوية عالية.

وعند سؤالها إذا ما تشاهد إعادة مسلسلها الناجح "العشق الممنوع" والذي تُعيد بعض المحطات غير التركية عرضه، أجابت سات أنها توقفت منذ فترة عن مشاهدة إعادة أي عمل لها.

فيما وجه أحد الصحافيين سؤالًا لها حول الصورة التي انتشرت لسيدة تظهر إلى جانب الدي جي الفرنسي ماجا وهو يحتضنها من الخلف، وقيل وقتها أنها تعود للفنانة التركية، أكدت سات من خلال إجابتها أنها من كانت في الصورة دون أي تعليق آخر.

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هذا الأمر أعاد فتح باب التكهنات حول علاقتها بالدي جي الفرنسي ماجا، والذي حرصت مؤخرًا على التواجد في حفلاته، وأثارت الجدل خاصة عندما فضّلت حضور حفله على التواجد في حفل زوجها الفنان كينان دوغلو والذي أُقيم في اليوم نفسه.

وتُثير علاقة سات بزوجها مؤخرًا العديد من التساؤلات خاصة بسبب انتشار عدد من المشاكل بينهما؛ إذ إن العديد من المواقع التركية نشرت أخبارًا عن علاقة حب تجمع سات بالدي جي ماجا بالرغم من عدم إعلانها انفصالها وفي ظل صمتها عن طبيعة علاقتها بزوجها.