هيفاء وهبي لأحلام: اتبعي سياستي أنا شطورة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على فيديو نشرته إحدى مُتابعاتها تظهر فيه الفنانة الإماراتية أحلام وهي تتحدث عن وهبي وتتغزل بها؛ إذ أجابت الأخيرة عن سؤال عن رأيها في هيفا وهبي قائلة: "هيفاء حلوة وطيبة، ولما دعيتها لحفلي في مصر لبت الدعوة بدون تردد، مع أنه هناك نجمات أقل منها بكثير ويرفضون مثل هذه الدعوات"، وأضافت أحلام أنها تتبع حاليًا سياسة هيفاء وهبي وهي عدم الاكتراث لأي شخص يتحدث عنها.

أما رد الفنانة اللبنانية فكان: "امرأة كريمة بكل معنى الكلمة!! بحبها لأنها مليانة بشرية وبس بدا تعبر، بتاخد نفس عميق والجملة الحلوة بتبتدى ما بتخلص، متل عطائها الفني بالظبط!! ايه اتبعي سياستي حلومة انا شطورة".

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وأثارت هذه المحبة والغزل المتبادل بين النجمتين حالة من الجدل والتعليقات المشيدة بهما وبطريقة تعاملهما مع بعضهما الراقية والمميزة.

يُشار إلى أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي باتت مؤخرًا تتجه للسلام مع زميلاتها النجمات في عالم الفن؛ إذ إنها ساندت مواطنتها الفنانة إليسا مؤخرًا في أكثر من موقف وعبرت عن محبتها واحترامها لها.

وعلى الصعيد الفني تستعد الفنانة اللبنانية لفيلم عقدة الخواجة والذي تشارك في بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوي والفنان السوري معتصم النهار.