هيفاء وهبى تبدأ تصوير فيلمها الجديد "حجر الاسكندر" مع أحمد الفيشاوي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق اليوم الاثنين تصوير فيلم "حجر الإسكندر"، لهيفاء وهبى فى القلعة بالحطابة وتجمع المشاهد الأولى بينها وبين الفنان أحمد الفيشاوى وباقى فريق العمل ويستمرالتصوير فى نفس الديكور لمدة يومين وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور اخرلاستكمال تصويرالمشاهد الخارجية بأحداث الفيلم. والفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا للمخرج محمد ياسين. فيلم "حجر الإسكندر" كان يحمل اسم "عقد الخواجة" وتم تغييره قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى والسورى معتصم النهار وأروى جودة ومصطفى خاطر وجارى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة. Advertisements

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