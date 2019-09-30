هاني رمزي يسخر من إطلالة هند صبري على طريقة "غبي منه فيه"

علق الفنان هاني رمزي، على إطلالة صديقته الفنانة التونسية هند صبري بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 3، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وأعاد هاني رمزي نشر تغريدة على تويتر لصورة صممها الجمهور تجمعه مع هند صبري على طريقة فيلم "غبي منه فيه"، وعلق عليها قائلا: "نفس الوقفه ونفس

الشموخ بس طبعا هند قمر مبروك على الجايزه وتستحقى أكتر من كده لأنك ممثله عبقرية".

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ويذكر أن كانت حصلت الفنانة هند صبري على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي عن دورها في فيلم "نورا تحلم".

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