سمية درويش تطرح ألبومها الجديد " حلمي اتحقق " بخطة مختلفة

تعمل المطربة سمية درويش، حاليًا، على إعداد ألبومها الغنائى الجديد، والذى يحمل اسم "حلمي اتحقق"، وقررت سمية طرح ألبومها الجديد بشكل مختلف عما هو معتاد، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل يومين، بالصور الخاصة بها ووضعت خطة محكمة لطرح الالبوم

ويضم نحو 8 أغانى متنوعة مابين الرومانسى والحزين، وتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن الشعراء محمد ابو نعمه، أحمد علاء، وأحمد حسن راؤول، وحسام سعيد، وإيهاب عبد العظيم، وعمرو المصرى، ولينا جميل.

والملحنين عمرو الشاذلي، وأحمد برازيلي، ومحمد شحاتة، وميدو الحلو، وسيد راضي، ورامى زهران، والموزعين أسامة عبد الهادي، وزووم، ونيس، ومحمد شفيق، كما تستعد لتطرح كليب جديد بعنوان "نفس ياليل" خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لعرضه على القنوات بالتزامن مع طرح الألبوم، حسبما أكدت سمية درويش لـ "اليوم السابع".

يذكر أن آخر أعمال سمية درويش كليب "متغيرة"، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامى زهران، وتوزيع محمد شفيق، وإخراج نبيل مكاوى، وعرف الجمهور سمية من أول أغنياتها التى قدمتها وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازى بعنوان "واحشنى بجد صحيح".

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وكانت سمية درويش قد شاركت فى مسرحية "سيرة الحب" بشخصية وردة الجزائرية فى الفترة الماضية، وشارك فى بطولة إيهاب فهمى، مجدى صبحى، مروة ناجى، أحمد عزمى، شيكو، نهلة خليل، أحمد الشريف، والعمل من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده

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