ميغان ماركل ممنوعة من ارتداء بِدَل السروال









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تناقلت المواقع الإخبارية المهتمة بأخبار العائلة المالكة عن الصحف البريطانية خبراً عن الأمير هاري يشير إلى أنه يحظر على زوجته ميغان ماركل ارتداء بعض الملابس. حيث منعها من ارتداء سراويل قماش السموكينغ التي تحبها كثيراً في البدل الرسمية المعروفة بالـ OutFit. وهو ما كان موضع خلاف بينهما بعدما أحرجته بإطلالتها بالبنطال خلال زيارتهما إلى أستراليا.

وأشارت المواقع إلى أن العائلة المالكة تطلب من ميغان ارتداء الملابس التي تُظهرها كدوقة بريطانية لا كممثلة من هوليوود. الأمر الذي دفعها للتدقيق في اختيار الملابس التي تنسجم مع متطلبات الأمير منعاً لارتكاب الأخطاء المحرجة.

الجدير ذكره أن "ماركل" عُرِفَت بنضالها النسوي وانحيازها لحرية المرأة، الأمر الذي يدفع لتساؤلات طبيعية حول قدرتها على الصمود وتحمّل التقاليد المفروضة عليها كزوجة لأميرٍ يتلزم تقاليد العائلة المالكة التي تفرض قيوداً على حرية النساء.

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