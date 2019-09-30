هيلارى كلينتون تشاهد مسرحية Frozen فى برودواى وتلتقط الصور مع الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن هيلاري كلينتون تفضل الاستمتاع بوقت فراغها في أحد مسارح "برودواي " Broadway، حيث حرصت وزيرة الخارجية السابقة البالغة من العمر 71 عاما على مشاهدة العرض المسرحي "Frozen " ، وذلك أمس الأحد في مسرح سانت جيمس في مدينة نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية.
و بعد انتهاء العرض المسرحي ، ذهبت هيلاري للكواليس لتقوم بتحية نجوم العمل وتلتقط معهم عددل من الصور التذكارية ، وكان في مقدمة هؤلاء النجوم النجوم باتي مورين وكيسي ليفي اضافة الي باقي فريق العمل الذي توسطهم كلينتون بصورة جماعية تحولت لمحط تركيز الكثير من المواقع حول العالم .
يذكر أن محبي وعشاقي فيلم Frozen ينتظرون الجزء الثاني من العمر و المقرر أن يعرض بدور السينما في الولايات المتحدة الامريكية في 22 نوفمبر 2019 .
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