- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أبو ضيف تنفى خطوبتها من شاب إيطالى الجنسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف خبر ارتباطها وخطوبتها من شاب إيطالى الجنسية بعد نشر صورة جمعت بينهما منذ أيام على صفحة التواصل الاجتماعى "الانستجرام"، موضحة لـ"الخليج 365" أنها ليست مخطوبة من ذلك الشاب مضيفة أن حياتها الشخصية ملكها فقط ولاتريد التحدث عنها.
وأثار غياب سلمى عن حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة التى انتهت فعالياته من أيام قليلة حالة من الجدل، خصوصًا وأنها اعتادت على حضور الفعاليات في الدورتين السابقتين من المهرجان بسبب تواجدها فى ايطاليا.
سلمى أبو ضيف هى من بين النجمات الشابات المعروف عنهن الجرأة فى نشر الصور على السوشيال ميديا، وربما فى الأدوار التى تلعبها فى الدراما، ومن أبرز الأدوار التى برزت فيها موهبتها مسلسل" لا تطفئ الشمس" مع المخج محمد شاكر خضير، مسلسل "حلاوة الدنيا" مع المخرج حسين المنباوى، فيلم "الشيخ جاكسون" مع المخرج عمرو سلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمى أبو ضيف تنفى خطوبتها من شاب إيطالى الجنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.