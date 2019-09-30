شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أبو ضيف تنفى خطوبتها من شاب إيطالى الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف خبر ارتباطها وخطوبتها من شاب إيطالى الجنسية بعد نشر صورة جمعت بينهما منذ أيام على صفحة التواصل الاجتماعى "الانستجرام"، موضحة لـ"الخليج 365" أنها ليست مخطوبة من ذلك الشاب مضيفة أن حياتها الشخصية ملكها فقط ولاتريد التحدث عنها.





وأثار غياب سلمى عن حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة التى انتهت فعالياته من أيام قليلة حالة من الجدل، خصوصًا وأنها اعتادت على حضور الفعاليات في الدورتين السابقتين من المهرجان بسبب تواجدها فى ايطاليا.

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سلمى أبو ضيف هى من بين النجمات الشابات المعروف عنهن الجرأة فى نشر الصور على السوشيال ميديا، وربما فى الأدوار التى تلعبها فى الدراما، ومن أبرز الأدوار التى برزت فيها موهبتها مسلسل" لا تطفئ الشمس" مع المخج محمد شاكر خضير، مسلسل "حلاوة الدنيا" مع المخرج حسين المنباوى، فيلم "الشيخ جاكسون" مع المخرج عمرو سلامة.