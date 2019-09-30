شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها..ماريون كوتيار أول فرنسية تحصل على الاوسكار بدور رئيسي فرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة العالمية ماريون كوتيار بعيد ميلادها الـ 44 ، فهي النجمة التي ابهرت العالم بموهبتها الفريدة التي جعلتها من أشهر نجمات العالم والاكثر حصدا للجوائز المهمة، ولأنها استطاعت أن تبرز مدي قدرتها علي تجسيد الشخصيات فتم اختيارها لتجسد شخصية واحدة من أهم وأشهر أيقونات الغناء في العالم وهي إيديث بياف وذلك في فيلم La Môme .

وقد تفاجئ الكثيرين بقدرة ماريون علي الظهور بهذه الشخصية، وكان بالتأكيد للماكياج دورا كبيرا في ذلك حيث ظهرت ببشرة مجعدة وذات جبهه عريضة.

وقد أصبحت ماريون كوتيار في 2007 هي أول ممثلة فرنسية تفوز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة في دور رئيسي بعمل بفيلم ناطق باللغة الفرنسية .

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إديث بياف وماريون كوتيار