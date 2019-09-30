إيرادات الأحد.. "Ad Astra" الأول و"the goldfinch" في المركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Ad Astra" بطولة براد بيت، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأحد 29 سبتمبر، إيراد قُدر بـ79 ألفًا و24 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، محققًا 72 ألفًا و988 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 59 ألفًا و769 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "Rambo 5: last blood" بطولة Sylvester Stallone، وحقق 58 ألفًا و821 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" ، بعد تحقيقه 53 ألفًا و56 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "the informer" بطولة Ana de Armas، وحقق 31 ألفًا و69 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم 47 meters down، الذي حقق 27 ألفًا و488 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Abominable" وبلغ إيراده أمس 16 ألفًا و446 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "scary stories to tell in the dark"، بعد تحقيقه 14 ألفًا و57 جنيهًا، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "the goldfinch"، وحقق 12 ألفًا و566 جنيهًا.