أحلام تدعو لملك المغرب بعد وعكته الصحية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نشرت المطربة الإماراتية أحلام، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، صورة لملك المغرب محمد السادس، وتمنت له الشفاء العاجل".
وعلقت على الصورة قائلة: "أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يخفف عليكم آلامكم ويشفيكم شفاءً لا يغادر سقما، يا رب العالمين يا صاحب الجلالة محمد السادس، وأن يتمم شفاءكم عاجلاً غير آجل بإذن الله العظيم".
وأصيب العاهل المغربي محمد السادس بـ"التهاب الرئتين الفيروسي الحاد"، حسبما أفاد بيان للديوان الملكي الأحد.
وجاء في البيان، الذي وزعته "وكالة المغرب العربي للأنباء" الرسمية في البلاد أن "الطبيب الخاص لمحمد السادس أوصاه بالخلود لفترة راحة".
وأشار البيان إلى أن الوعكة الصحية للعاهل المغربي منعته من السفر إلى فرنسا لحضور جنازة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.
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