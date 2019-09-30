بالصور| ريهام أيمن تتجول في شوارع باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ريهام خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية ملابس شتوية وهي تتجول في شوارع باريس، ونالت الصور إعجاب متابعيها. يُذكر أن الفنانة ريهام أيمن تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وبعدها اعتزلت التمثيل.

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