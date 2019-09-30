وفاة الفنان الجزائري محمد زغدي عن 26 عامًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الفنان الجزائري محمد الخامس زغدي، عن عمر يناهز 26 عامًا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة المطرب الشاب، الذي توفي إثر سقوطه من عمود كهربائي، بحسب ما صرح والده، فقد صعد "زغدي" على عمود أمام منزله، إلا إنه سقط ميتا، واكتشف والده جثمان نجله أمام المنزل، أثناء خروجه لأداء صلاة الفجر.
وعلق أحد أقاربه عبر حسابه بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وكل نفس ذائقة الموت، محمد الخامس زغدي بن خليفة، انتقل إلى جوار ربه، نسأل الله أن يرحمه ويدخله فسيح جناته، ربي يرحمك ولد عمي".
يذكر أن محمد زغدي، أحد نجوم برنامج اكتشاف المواهب "فنان العرب"، و"ألحان وشباب".
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