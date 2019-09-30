نسرين طافش تستعيد ذكريات "الجونة" بجلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
استعادت الفنانة السورية نسرين طافش، ذكريات فترة تواجدها في "الجونة" لحضور فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، بجلسة تصوير خضعت لها هناك.
وعلقت على الصور التي نشرتها عبر إنستجرام: "الحب قوة لا يقدر عليها إلا الأقوياء، لا مجال هنا للضعفاء والمهزومين نفسيا".
يُذكر أن أخر أعمال الفنانة السورية كان فيلم "نادي الرجال السري"، بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل.
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