تراند اليوم : العثور على فنان شاب ميتًا أمام منزله وكاميرا مراقبة تكشف ما حدث...

صدمة كبيرة في الوسط الفني، بعد تأكيد خبر وفاة نجم برنامج "فنان العرب" الشاب، بعد العثور على جثته أمام منزله فجرًا.
وتوفي الفنان الشاب محمد الخامس زغدي، أحد نجوم برنامج "فنان العرب"، في ولاية وادي سوف جنوب شرقي الجزائر.
ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" فإن زغدي البالغ من العمر 26 سنة، وجد ميتا أمام بيته في حي الرمال عاصمة الولاية الجزائرية.
أضافت: "تم اكتشاف جثة الفنان أمام باب المنزل أثناء خروج والده لصلاة الفجر، عكس ما تم تداوله، أنه توفي في حادث مروري". تابعت أنه تسلق عمود كهربائي من أجل القفز لمنزله، بسبب ضياع مفتاح المنزل لفتح المستودع لركن سيارته، فسقط منه.
في نفس السياق، رصدت كاميرا الجيران حادثة سقوط الشاب خلال تسلقه عمود كهربائي ملاصق إلى جانب منزلهم.
يذكر أن الفنان زغدي كان أحد نجوم برنامج "فنان العرب" و"ألحان وشباب 3".