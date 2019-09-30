الأربعاء.. احتفالية "أكتوبر والسينما" بمركز الثقافة السينمائية

تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، احتفالية " أكتوبر والسينما" بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، فى تمام الساعة السادسة من مساء يومالأربعاء ٢ أكتوبر المقبل .
تتضمن الاحتفالية عرض فيلم ( أبناء الصمت) للمخرج الكبير محمد راضى، والبطولة للفنانين " نور الشريف، مديحه كامل، مرفت أمين، أحمد زكى، محمد صبحى، محمود مرسى".
وعقب ذلك تقام ندوة لمناقشة الفيلم، بمشاركة الكاتب والسيناريست الكبير مجيد طوبيا والكاتب والناقد الفنى سمير عبد اللطيف، ويدير الندوة الناقد مجدى الشحرى، مدير المركز .
ويوجه المركز دعوة عامة للجمهور والسينمائيين والإعلاميين، للحضور والمشاركة بمداخلاتهم للمساهمة فى المزيد من الإثراء الثقافى للندوة، وذلك بمقر المركز ( ٣٦ شارع شريف القاهرة).
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