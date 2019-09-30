فيديو.. تفاصيل وفاة المطرب الجزائري محمد زغدي نجم أراب أيدول

توفي فجر اليوم الإثنين االمطرب الجزائري محمد الخامس زغدي، أحد نجوم برنامج المواهب الشهير "اراب ايدول" عن عمر ناهز 26 عامًا، إثر سقوطه من أعلي جدار منزله بحي الرمال بمدينة الوادي.
وأفاد فنان مقرب للعائلة بأن المطرب الراحل عاد بعد صلاة الفجر إلى منزله ولكنه كان قد نسي المفتاح الخاص به ولم يشأ أن يوقظ أفراد العائلة، فتسلق الجدار حتي يتمكن للدخول إلى البيت،إلا أنه سقط أرضا على رأسه، ففارق الحياة، و عثر والده عليه بعد أن فارق الحياة.
يذكر أن المطرب الشاب وشارك برنامج Arab idol عام 2014، وبعدها شارك في برنامج فنان العرب عام 2015، كما أنه أحد نجوم الموسم الثالث لبرنامج "ألحان وشباب".
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