الليلة.. عرض "انتظار" ضمن مهرجان المسرح العالمي

يقام مساء اليوم، الاثنين، العرض المسرحي "انتظار" المأخوذ عن عرض "فى انتظار اليسار" لكليفورد أوديتس، بمسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك ضمن عروض مهرجان المسرح العالمي في دورته السابعة والثلاثين.

يشار إلى أن تقدم للمشاركة بالمهرجان 50 عرضًا وتم

اختيار 6 عروض فقط للمشاركة فى الدورة الجديدة التى تقام باسم الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى، وتضم قائمة العروض المشاركة كلاً من مسرحية "الوردة والتاج" تأليف جيه بى بريستلى إخراج إبراهيم أشرف، و"الوحوش الزجاجية" تأليف تينسى وليامز رؤية وإخراج يوسف الأسدى، بالإضافة إلى مسرحية "نجونا بأعجوبة" من تأليف ثورنتون وايلدر وإخراج أسماء إمام، و"عطيل يعود" تأليف نيكوس كازندزاكى إخراج علاء الوكيل، و"المنور" تأليف أنطونيو باييخو إخراج خالد شكري.

ويذكر أن المهرجان يقام برعاية رئيس الأكاديمية وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور أشرف زكي ومدير المهرجان مصطفي حسني الكتبي ووكيل المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور مدحت الكاشف.