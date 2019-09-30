بعد اصابته بالتهاب في الرئة.. أحلام تدعو للملك محمد السادس بالشفاء

توجهت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، بالدعاء إلي العاهل المغربي الملك محمد السادس، بسبب إصابته بالتهاب فيروسي حاد بالرئتين، وتمنت له الشفاء العاجل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت أحلام صورة الملك محمد السادس، وعلقت قائلة: "اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يخفف عليكم آلامكم ويشفيكم شفاءً لايغادر سقما يارب العالمين يا صاحب الجلالة محمد السادس وان

يتمم شفائكم عاجلاً غير آجلاً بإذن الله العظيم".يذكر أن أحلام طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "توشح بالخضار"، تزامنًا مع الإحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ89، وذلك عبر قناتها بموقع يوتيوب، كلمات والحان عبدالرحمن العثمان، توزيع مشاري اليتيم‬‬‬، مكس جاسم محمد ‎‪.