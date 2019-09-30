توجهت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، بالدعاء إلي العاهل المغربي الملك محمد السادس، بسبب إصابته بالتهاب فيروسي حاد بالرئتين، وتمنت له الشفاء العاجل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت أحلام صورة الملك محمد السادس، وعلقت قائلة: "اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يخفف عليكم آلامكم ويشفيكم شفاءً لايغادر سقما يارب العالمين يا صاحب الجلالة محمد السادس وان
يذكر أن أحلام طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "توشح بالخضار"، تزامنًا مع الإحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ89، وذلك عبر قناتها بموقع يوتيوب، كلمات والحان عبدالرحمن العثمان، توزيع مشاري اليتيم، مكس جاسم محمد .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اصابته بالتهاب في الرئة.. أحلام تدعو للملك محمد السادس بالشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.