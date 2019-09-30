تناقلت عدد من وسائل الإعلام والصحف الجزائرية، أنباءً بشأن العثور على المطرب الجزائري الشاب محمد الخامس زغدي، أحد نجوم برنامج المواهبالشهير "اراب ايدول"، مقتولا في ظروف غامضة.
وأفادت التقارير بأن زغدي البالغ من العمر26 عامًا، وُجد مقتولا في أحد أحياء ولاية وادي سوف، وأن والده عثر عليه مقتولا أثناء خروجه لصلاة الفجر، مشيرة الى ان الشرطة الجزائرية بدأت التحقيقات حول الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل المطرب الجزائري محمد زغدي نجم أراب أيدول في ظروف غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.