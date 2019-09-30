مقتل المطرب الجزائري محمد زغدي نجم أراب أيدول في ظروف غامضة

تناقلت عدد من وسائل الإعلام والصحف الجزائرية، أنباءً بشأن العثور على المطرب الجزائري الشاب محمد الخامس زغدي، أحد نجوم برنامج المواهب

الشهير "اراب ايدول"، مقتولا في ظروف غامضة.

وأفادت التقارير بأن زغدي البالغ من العمر

26 عامًا، وُجد مقتولا في أحد أحياء ولاية وادي سوف، وأن والده عثر عليه مقتولا أثناء خروجه لصلاة الفجر، مشيرة الى ان الشرطة الجزائرية بدأت التحقيقات حول الواقعة.