شاهدوا تقليد فنانة خليجية لإليسا بطريقة ساخرة ينقلب عليها

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 01:34 مساءً - ظهرت الفنانة الكويتية أبرار في مقطع فيديو جديد لفت انتباه الكثير من المتابعين وبدت فيه وهي تقلد الفنانة اللبنانية إليسا.

وقامت بتحريك وجهها وشفتيها على طريقة الفنانة مواكبة بذلك تسجيلاً صوتياً تم اجتزاؤه من حلقة من احد برامج الإعلامي مصطفى الآغا.

وركزت الكثير من التعليقات على انتقاد الفنانة الكويتية والسخرية منها. ووصلت بعض التعليقات القاسية إلى حد وصفها بالقبيحة ومما جاء فيها: “إي هي ومن دون ما تقلد حدا بتقلعط” و”وش هل قرف؟” و”بشعة”.

ويشار إلى أن أبرار لفتت الأنظار في وقت سابق بعد ظهورها في فيديو تحدثت فيه عن الشبه بينها وبين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وأعربت عن حبها الكبير للأخيرة، مضيفة أنها تشعر بأنها نصفها الآخر. وعلقت: “أخاف أختي وأنا ما أدري”.