شاهد.. توزيع وجبات كصدقة عن سلامة فجر السعيد

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 01:34 مساءً - نشر حساب الاعلامية الكويتية فجر السعيد على انستغرام مقطع فيديو يرصد توزيع وجبات كصدقة عن سلامتها.
ويظهر الفيديو تزاحم العشرات للحصول على وجبات مجانية فيما يسمع صوت في الخلفية لسيدة تقول: “يا رب تقبل ان شاء الله هذا صدقة توزيع وجبات على سلامة فجر السعيد يا رب ان شاء الله يشافيها ويعافيها ورجعتها لبيتها سالمة غانمة يا رب العالمين”.
وكانت فجر السعيد قد نشرت أول صورة لها وهي على فراش المرض وذلك اثناء زيارة الشيخ ناصر المحمد، رئيس الوزراء الكويتي، لها في المستشفى في فرنسا.
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