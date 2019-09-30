شاهد.. فتيات يخرجن من نوافذ سيارة بإحدى شوارع المملكة

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 01:34 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد خروج فتيات من نوافذ سيارة بإحدى شوارع المملكة. وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين المغردين الذين انقسموا في آرائهم حول موقف الفتيات، ففي الوقت الذي رأى البعض أنهم يحتفلن على طريقتهن الخاصة وهن أحرار، انتقد آخرون طريقتهن في الاحتفال ووصفوا تصرفهم بالغير لائق بالعادات والتقاليد السعودية.

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