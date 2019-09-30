كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 01:34 مساءً - ظهرت خبيرة الماكياج الشهيرة سارة الودعاني في مقطع فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” مؤخراً.
وبدا أنه تم تسجيله خلال لقاء مباشر لها مع متابعيها وطرح عليها خلاله سؤال جارح عن سبب عدم تمتعها بالأنوثة.
وقالت إن السائلين لا يعرفون معنى الأنوثة الحقيقي ويقصدون الصوت والغنج والدلال. وذكرت أنه لا يمكنها أن تظهر ذلك بشكل علني لأنها أمور خاصة جداً. وتابعت أنها تحرص على إخفاء هذا الجانب لديها.
وأطلق الفيديو موجة واسعة من الجدل وتلقت سارة على إثره دعم عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على رزانتها واعتبروا أنها جميلة بكل حالاتها.
وحقق على أحد تلك الحسابات أكثر من 72 ألف مشاهدة. ويشار إلى أنها أحدثت ضجة كبيرة عبر حسابها على التطبيق بعدما نشرت صورة لها بشفاه منتفخة قبل أن توضح في مقطع مصور أنه مجرد ماكياج سينمائي محققة أكثر من 505 آلاف مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا ساره الودعاني مصدومة من متابعيها: ليش ما نحس فيكي أنوثة؟.. ما ردة فعلها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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