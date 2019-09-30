شاهد: آخر ظهور رسمي للواء عبدالعزيز الفغم

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 01:34 مساءً - ظهر اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم رسمياً آخر مرة خلال استقبال الملك سلمان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في جدة في 25 من سبتمر الجاري.

ونعت عائلة الفغم في ساعة مبكرة من صباح الأحد، الفقيد اللواء عبدالعزيز، حارس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، الذي ضجت برحيله مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وعلق عضو مجلس الشورى شقيق الفقيد الدكتور نواف الفغم عبر حسابه قائلاً: ‏”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله اللواء ‎#عبدالعزيز_الفغم، ونعزي مقام سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده والوطن، والحمد لله على قضائه وقدره، وسيصلى عليه في الحرم المكي اليوم بحول الله، ادعوا له وسامحوه”.