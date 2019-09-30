شاهد.. فتاة توثق خروجها بدون عباءة وحجاب في مول بالرياض

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 01:34 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقته إحدى الفتيات خلال تجوُّلها في الرياض بدون عباءة وحجاب.



وأظهر الفيديو الفتاة وهي تتجول داخل الرياض بارك ، وتناولت طعام الغداء فيه، كل ذلك تم بدون أن ترتدي عباءة أو حجاب المتعارف عليها .

وعلقت الفتاة بقولها: “أثريها بسيطة وسهلة.. بس أنتم اللي معقدين الأمور بزيادة، تحبوا تسوون شو ، أنا جالسة الآن بالرياض بارك” . وأيد الفكرة كثير من المواطنين عبر مواقع التواصل ورأو أن لباس الفتاة فيه احتشام ، واستجابة طبيعية للتطور الذي تعيشه المملكة.