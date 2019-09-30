سيدة سعودية تفاجىء صفاء سلطان وتدعي انها زوجة الوليد بن طلال!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 01:34 مساءً - كشفت الفنانة صفاء صفاء سلطان عن موقف طريف تعرضت له مع سيدة سعودية ادعت انها زوجة الامير الوليد بن طلال بعد ان كانت قد طلبت يده عبر برنامج “اكلناها” مع الفنان باسم ياخور.

وقالت صفاء سلطان، في تصريح لتفلزيون الجديد اللبناني، انه أثناء حضورها لعرض أزياء المصمم حمودة كفارنة في دبي اقتربت منها سيدة سعودية وسألتها “عرفتيني؟”.

وقالت صفاء سلطان انها تفاجأت بهذه السيدة، التي وصفتها بالليدي، مؤكدة انها لا تعرفها من قبل.

غير ان السيدة قالت لاحقا “انا زوجة الوليد بن طلال” لترد صفاء سلطان “هلاء اكلناها” وتابعت “كان حدا عم يعمل معي مقلب طريف وضحكت من قلبي”.