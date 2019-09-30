شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. فنانة مصرية تهدي هذه العمل لأحرار الجنوب العربي والان مع التفاصيل

أهدت الفنانة المصرية هبة الأمير نشيد الجنوب العربي، لأحرار دولة الجنوب التي تكافح لسنوات طويلة في سبيل نيل كيانها المسلوب. وأشاد فنانو حضرموت بهذا العمل العظيم الذي يثبت متانة العلاقات الدولية العريقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الجنوب الديمقراطية الشعبية. Advertisements وأدت الفنانة المصرية نشيد الجنوب العربي، على شكل فيديو كليب، مرتدية زيا يحمل علم دولة الجنوب الديمقراطية الشعبية.



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