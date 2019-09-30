كايا غربر تستعرض وشمها الجديد في عرض جيفنشي

Sep 30, 2019
مرة جديدة، استطاعت كايا غربر، الابنة الصغرى لعارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، ان تسرق الأنظار خلال مشاركتها في عروض ازياء أسبوع الموضة في باريس.
وكشفت “كايا”، البالغة من العمر 18 عاماً، اثناء مرورها على منصة عرض مجموعة “جيفنشي” في باريس، عن وشمها الجديد على كتفها الأيسر المستوحى من “البيتلز”، حيث أحبت “غربر” أن تكرم الفرقة العالمية على طريقتها الخاصة من خلال كتابة Srtawberry Fields وهي الأغنية التي طرحتها الفرقة في عام 1967.
وتعتبر “كايا” من أهم العارضات في العالم خاصة بعدما بدأت تخطو أولى خطواتها في عالم الموضة بالظهور على صفحات المجلات العالمية. كما بدأت بعرض الازياء لأهم دور الازياء خلال العامين السابقين، ومن المتوقع أن تحقق العارضة الشابة نجاحاً كبيراً في الأعوام المقبلة، على غرار والدتها العارضة العالمية سيندي كروفورد التي تعتبر من أهم العارضات في العالم.
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